Rui Costa diz que uso de máscaras em ambientes abertos pode ser liberado em abril

A flexibilização, no entanto, só vai acontecer se os números da pandemia continuarem diminuindo na Bahia. “Em abril, se os números continuarem em queda, podemos liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. Nós estamos otimistas e tomara que esse otimismo de transforme em realidade”, disse o governador.

Rui ponderou que, apesar da queda, a redução tem sido lenta. “Os números continuam caindo, agora um pouco mais lentamente do que estavam caindo, o número de internados também está caindo, e se continuar assim até o final do mês, podemos iniciar abril com uma série de medidas de flexibilização”, explicou.

Leia mais sobre a Bahia em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.