Ruivo acobreado: saiba como alcançar tonalidade perfeita e principais cuidados

Assim como Kendall Jenner apostou no ruivo acobreado, tonalidade próxima a versões naturais, não são poucos aqueles que buscam tingir o cabelo nessa cor. Os tons alaranjados pedem tantos cuidados quanto os loiros, mas com uma atenção ainda maior ao desbotamento. Para sanar as dúvidas dos fios ruivos, a Glamour entrevistou os experts capilares Wallisson Jesus e Eron Araújo. Confira:

A depender da técnica, não é necessário descolorir o cabelo

Algumas técnicas dispensam o uso da descoloração, passo que é prejudicial aos fios e causa desbotamento da cor. Vale lembrar que caso o cabelo seja muito escuro, pode ser necessário passar por esse processo primeiro. “Minha dica é investir em técnicas como ombré ou baby lights. Assim, o profissional irá descolorir o cabelo até chegar num tom acobreado, sem necessidade de chegar em um tom loiro, e depois acertar o tom com um tonalizante”, recomendou Eron.

Saiba como evitar o desbotamento do ruivo

Uma dica de Eron é usar produtos como shampoos e condicionadores com pigmento. Outra alternativa é tonalizar no salão, em média, a cada 15 dias. “Produtos de qualidade protegem a cor. O ideal é usar shampoos com PH 4,5 e, de preferência, com tecnologia micelar — igual as águas micelares para o rosto”, completou Wallisson.

E como recuperar a saúde dos fios?

Os profissionais indicaram hidratações quinzenais no salão e também o cronograma capilar, alternando produtos de reconstrução, hidratação e nutrição.

“Evite ainda a água quente ao lavar o cabelo – quanto mais fria melhor – e sempre utilize protetor térmico antes do secador, chapinha e outros aparelhos”, disse Eron.

