Ruptura? Lucas declara ‘fim’ da amizade com Arthur: ‘Jogo que segue’

Lucas decidiu colocar um ponto final na amizade que tinha com Arthur Aguiar na casa do BBB 22. A revelação foi feita pelo estudante de medicina para Natália durante uma conversa neste domingo (13). A briga entre os dois começou após o ator descobrir que ele pensou em indicar Tiago quando conquistou a liderança pela primeira vez.

“Ah, tipo… [Nossa amizade] Rachou. A gente não está mais como antes. E nem vai voltar. u puxei assunto com ele na prova [de resistência]. Falei: ‘Foi isso que aconteceu. Minha relação era com você, e não com o Tiago. Como eu fui sondar [votos], eu não vi sentido em falar o que tinha acontecido'”, começou o brother.

Mas ele até já sabia que o Tiago ia [para o paredão, pela casa]. Ele fica pagando de louco”, ponderou a mineira.

“Foi aquela coisa. Quando você constrói uma relação, além do jogo, acontece isso e você passa por cima, e segue. Deu pra perceber que nunca houve nada por parte dele. Então, assim, é jogo que segue, bora”, falou o capixaba.

Porém Lucas acredita que não votará em Arthur por agora. “Não vou votar nele agora porque eu sei que não faz sentido. Mas se eu tiver que votar nele mais para frente, eu vou votar”, encerrou.

