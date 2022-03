Sabadou? Ex-BBB Diego Alemão mergulha em praia da Barra da Tijuca; veja fotos

O ex-BBB Diego Alemão resolveu aproveitar os últimos dias do verão para dar um mergulho na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O galã apareceu de cabelos longos na manhã deste sábado (19) e ostentou um corpão com tudo em cima durante o período em que esteve no local. Recentemente, ele relembrou o período após a vitória no reality show.