Sabrina Petraglia faz revelações sobre a terceira gravidez: ‘Nome escolhido pelo irmão’

Chegando ao fim de sua terceira gravidez, Sabrina Petraglia abriu o coração para falar sobre a chegada do terceiro filho. Em entrevista ao Gshow, a atriz falou sobre o nome do novo herdeiro além dos planos para o futuro da família.

“No final da gestação, a gente bateu o martelo. Na verdade, logo no começo, Gael passou a mão na minha barriga um dia e falou: ‘Tem um menino aí’. Eu tinha perdido um bebê há menos de um mês, e falei: ‘Não! Tinha realmente um bebê, mas não tem mais’. Duas/três semanas depois, ele falou de novo: ‘Mamãe, o Léo tá aí dentro’, e não falou muito empolgado não (risos). Aí eu e Rámon ficamos em choque (risos)”, disse ao explicar a escolha do nome do bebê.

O pequeno Léo, nome escolhido pelo irmão, deverá ser o último filho da atriz. “Não vou ter mais… Chega! Vou parar por aqui. O Ramón até falou de a gente tentar outra menina, mas não (risos). Não tenho estrutura física nem psicológica para isso. Então acabou. Encerrei mesmo”, explicou a artista de 38 anos.

Durante a entrevista, Sabrina ainda revelou que a gravidez não foi planejada. “Não foi planejado, mas acho que vai ser muito bom porque vou criar tudo junto. São os mesmos programas. Espero que sejam parceiros. Acho que vou enlouquecer nos primeiros anos, mas depois vai ser uma delícia. Quer dizer… Vai ser uma delícia de qualquer jeito, mesmo na loucura (risos)”, finalizou

