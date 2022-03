Saiba como combinar as características do seu signo na decoração de casa

Foto: Reprodução / Canva

Áries: os tons de vermelho e laranja representam bem a energia do signo. Nos móveis, a ideia é continuar com a vibração dos tons, então aposte em texturas mais chamativas e fortes.

Leão: para combinar com o estilo leonino, a decoração pede cores fortes como as citadas para Áries, mas também tem como sugestão o uso do dourado. Nos móveis, a tendência dos espelhos fala alto, assim como o conforto no quarto.