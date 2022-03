Você sabe como deixar o cabelo sem frizz? Vamos te dar dicas incríveis para te auxiliar. Estar com o cabelo impecável é o desejo de muitas mulheres e algumas fazem de tudo para conquistar isso.

Apesar de muitos cuidados, ainda que pode acontecer de alguns fios de cabelo a ficarem arrepiados, isso é o que chamamos de frizz. Se você quer saber como deixar o seu cabelo sem esse aspecto indesejável, basta então você acompanhar aqui e você saberá com dicas como deixar o seu cabelo sem frizz de maneira simples.

Porque frizz aparece em alguns cabelos

O frizz aparece nos cabelos principalmente em épocas onde a umidade do ar está elevada. Infelizmente esse processo físico e natural é inevitável e acontece de forma corriqueira.

Para evitar ser uma refém de ficar com o cabelo preso para amenizar esse aspecto cheio de frizz, você precisa então realizar algumas ações que no dia a dia nem sempre são possíveis. Acompanhe abaixo e veja tudo o que preparamos para você.

Saiba como deixar o cabelo sem frizz com dicas simples

Se o problema está na umidade do ar que ocasiona o levantamento dos fios que estão ressecados, existem soluções que você pode fazer em casa de maneira tranquila, rápida e prática.

Invista em hidratações

É importante que você saiba que o problema não é só A umidade do ar. O fato do seu cabelo está ressecado também influencia muito no surgimento de fios arrepiados.

Sendo assim, você deve investir em frequentes de hidratações para manter o seu cabelo hidratado evitando que seu cabelo fique desalinhado.

Você pode fazer receitas em casa mesmo de forma caseira com produtos naturais, como por exemplo Barbosa, óleo de coco, azeite de oliva, abacate entre outros.

Evite lavar o cabelo com água quente

A água quente costuma danificar os fios dos cabelos e deixa-os ainda mais porosos. Por isso, é necessário evitar o uso constante dela, usando apenas em momentos de extrema necessidade, como por exemplo em um frio intenso. No restante dos dias, opte por fazer uso da água Fria para lavar os cabelos. Ela faz uma espécie de selagem nos seus fios, deixando-os com menos frizz e mais domados.

Não esqueça do pós shampoo. Use condicionador

O condicionador é apropriado para fazer a selagem dos filhos do seu cabelo. Isso vai fazer o seu cabelo ficar alinhado. Sendo assim, ele é primordial para o uso frequente, não esqueça de usá-lo, mesmo que você ache porque seu cabelo já está com aparência de selado.

Receitinha caseira que faz seu cabelo desmaiar

Existem algumas receitinhas caseiras que prometem eliminar os frizz progressivamente e deixar seu cabelo o mais alinhado possível. Hoje, portanto, resolvemos elencar alguns passos para você fazer em casa as suas próprias receitinhas e deixar seu cabelo impecável.

Receitinha com vinagre

Usar vinagre de maçã para deixar o seu cabelo com menos frizz e super alinhado é um artifício que poucas pessoas conhecem, mas que surte muito efeito.

Para fazer essa misturinha você vai precisar da quantidade ideal de creme Hidratante para o seu cabelo e 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Passo no seu cabelo envelopando as suas mechas e aguarde e por aproximadamente 15 minutos. Percorrido o tempo, você pode retirar essa mistura, enxaguando o seu cabelo e finalizar do seu jeito.

Como deixar o cabelo sem frizz com receitinha com babosa

É possível também de fazer a hidratação profunda que promete fazer a selagem dos fios dos seus cabelos.

Para essa hidratação basta você retirar de uma folha da babosa o seu gel, picar bastante o gel e adicionar 2 colheres de sopa de creme de hidratação da sua preferência no gel da babosa. Misture bastante e quando for aplicar nos cabelos, divida-os em mechas E faça a aplicação envelopando mecha a mecha do seu cabelo. Deixe agir no seu cabelo por aproximadamente 20 minutos, depois enxágue e finalize do seu jeito.

Você pode fazer esse procedimento a cada 15 dias para um melhor resultado.

Misturinha com mel

Você pode fazer também uma misturinha com hidratante próprio para cabelo mel.

Para fazer essa hidratação basta então você colocar 2 colheres de sopa do creme hidratante de sua preferência, uma colher de sopa de mel. Me passe a mistura nas mechas e novamente envelopando todo o seu cabelo. Em hipótese alguma Aplique o produto na sua raiz.

Essa mistura não precisa de um tempo de espera específico. Mas se você preferir, pode deixar agir por 3 minutinhos e em seguida fazer o enxágue e aplicar o seu condicionador. Após isso, finalize enfim do jeito que você quiser e aproveite o seu cabelo hidratado e selado.