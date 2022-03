Saiba como e quando solicitar o saque

Na última quarta-feira (2), o Banco Central do Brasil divulgou um passo a passo para que pessoas físicas e empresas saibam como sacar dinheiro esquecido em instituições financeiras. O agendamento dos saques deve começar na próxima segunda-feira, 7 de março para os cidadãos nascidos antes de 1968 ou empresas abertas antes deste ano.

Segundo o BC, aproximadamente 114 milhões de cidadãos e 2,7 milhões de empresas já acessaram o sistema para consulta de dinheiro esquecido. Do número total de indivíduos acessando a plataforma, quase 26 milhões de PF descobriram que possuem recursos a receber. Já entre as empresas, 253 mil acabaram encontrando algum valor.

Para sacar saldos residuais esquecidos em instituições financeiras, o site desenvolvido pelo Banco Central informa a data e horário para agendar a retirada. É importante saber que essa etapa exige que os cidadãos tenham uma conta nível prata ou ouro no portal Gov.br.

Veja o passo a passo divulgado pelo Banco Central

O primeiro passo para sacar dinheiro esquecido em instituições bancárias é acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e horário informado durante a primeira consulta. Em seguida, o cidadão precisa fazer login com uma conta Gov.br, ler e aceitar o termo de responsabilidade.

O usuário deve então verificar o valor a receber, a instituição que devolverá o dinheiro e a origem do dinheiro esquecido. Em seguida, será preciso clicar na opção indicada pelo sistema. As opções disponibilizadas são “Solicitar por aqui”, onde a devolução deve ocorrer via PIX em até 12 dias úteis ou “Solicitar via instituição” e entrar em contato por telefone ou e-mail combinando a forma de retirada.

Calendário para receber dinheiro esquecido

Com o objetivo de facilitar a devolução de valores esquecidos em instituições bancárias, o Banco Central preparou um calendário de pagamento. Desse modo, quem nasceu antes de 1968 ou abriu uma empresa antes desse ano poderá verificar o saldo e solicitar o resgate entre os dias 7 e 11 de março. O site deve informar a data e horário para saque e também haverá uma espécie de repescagem no dia 12 de março.

Os cidadãos nascidos entre os anos de 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período de tempo, terão o prazo de 14 a 18 de março para conferir saldos esquecidos, com repescagem em 19 de março. Já quem nasceu a partir de 1984 ou fundou uma empresa a partir deste ano, terão entre os dias 21 a 25 de março para acessar o site, com repescagem no dia 26 de março.

Vale mencionar que os indivíduos que acabaram perdendo o sábado de repescagem, poderão solicitar o resgate do dinheiro esquecido a partir do dia 28 de março, independente da data de nascimento ou abertura da empresa. Não é necessário se preocupar com as datas, já que os recursos devem permanecer guardados pelas instituições financeiras até que os clientes solicitem o saque.

Após a solicitação de saque do dinheiro esquecido, a instituição financeira tem até 12 dias úteis para fazer a transferência para o cliente. A expectativa do BC é de que os pagamentos feitos via PIX ocorram mais rápido.