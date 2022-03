Você sabe como limpar janelas de vários tipos? As janelas da casa demandam muito do nosso tempo, pois precisam de muita atenção na limpeza. Isso porque estão sempre expostas a poeira e todo tipo de sujeira que vem de fora. Para ajudar você a deixar essa tarefa um pouco mais fácil, vamos te dar algumas dicas incríveis para que você saiba como limpar janelas de vários tipos. Quer saber mais? É só continuar lendo pra descobrir!

Como limpar janelas com grade

Afinal, como limpar janelas? As janelas com grade costumam ser o terror das donas de casa e diaristas. Isso porque a grade dificulta muito o acesso até o vidro e, dependendo da grade, a mão não cabe direito, muito menos o rodinho.

Existem duas maneiras um pouco mais fáceis de limpar as janelas com grade: a limpeza com mangueira de água e a limpeza a seco.

Se for possível que você jogue água na janela, a melhor opção é fazer isso e lavá-la com a mangueira. Para isso, esguiche a água por toda a janela. O ideal é que você use apenas água mesmo para lavar a janela com grade, já que o acesso é mais difícil e, se houver espuma dos produtos de limpeza, pode ser mais complicado ainda de enxaguar.

Depois de molhar toda a janela, use uma bucha, sempre usando o lado macio para não riscar o vidro, para limpar. Então, vá passando a bucha de vão em vão da grade para retirar o pó. Feito isso, esguiche água pela janela novamente para enxaguar e, em seguida, deixe que seque naturalmente.

Depois que a janela secar, pegue um pano de algodão ou uma flanela seca e volte lustrando, vão por vão da grade.

Isso deve ser feito porque, com o esguichar da água, podem ficar marcas de escorrido e resíduos de poeira.

Se você não tiver a possibilidade de lavar a janela com grade, o jeito é fazer a limpeza a seco. Para isso, você precisa usar um pano úmido e um seco. Você deve ir passando o pano úmido através do vão da grade e, antes que o vidro seque, já passar o pano seco. Faça isso por toda a janela e, caso ache necessário, lustre mais uma vez com o pano seco para não deixar nenhuma marca ou fiapo no vidro.

Como limpar janelas de alumínio

As janelas com esquadrias de alumínio e as venezianas, das que tem folhas de vidro e palhetas de alumínio, costumam dar bastante trabalho para limpar. Por conter muitos cantos onde a sujeira se acumula e aquelas frestas por onde a poeira pode entrar, a limpeza desse tipo de janela pode ser bem difícil.

Mas, calma! Trouxemos um método infalível para você limpar esse tipo de janela. É usando materiais simples e que você geralmente tem em casa. Para isso, coloque em um borrifador:

Vinagre branco;

Água;

Bicarbonato de sódio.

Passe o aspirador de pó por toda a extensão da janela. Caso você não tenha esse eletrodoméstico, dá pra limpar com um pincel achatado. “Varra” com ele a janela toda, dando especial atenção aos cantinhos e trilhos, pois é onde a sujeira costuma se acumular.

Agite bem o frasco e borrife a mistura no vidro, nas folhas de alumínio, esquadrias e trilhos. Use um pano úmido para retirar a sujeira. Vá enxaguando o pano para não a transportar de um lugar para o outro. Caso ache necessário, repita a aplicação do produto. Nos cantinhos menores, onde nem o pano, nem o pincel consegue chegar, use um cotonete para limpar.

Depois de limpar a janela inteira, use um pano seco para dar lustro. Você vai ver: o vidro fica incrivelmente transparente e o alumínio brilha pra valer com essa técnica.

Como limpar janelas de madeira

Janelas de madeira são estilosas e cheias de personalidade. Mas na hora de limpar, dão um trabalho danado! Não é recomendado lavá-las, pois a umidade e a madeira não combinam. Então, o jeito é fazer a famosa combinação pano úmido-pano seco.

Antes disso, espane bem a janela, para retirar a poeira superficial. Se ela for do tipo veneziana, com aquelas típicas lombadas, use um pincel achatado, como na dica anterior.

Depois disso, use um pano umedecido em água e detergente neutro para limpar a janela. Então, para não a deixar em contato com a umidade por muito tempo, já vá passando um pano seco atrás, área por área. Após fazer esse procedimento por toda a janela, você pode aplicar um produto próprio para dar brilho à madeira.

Uma dica é usar o óleo de peroba ao invés de lustra móveis, pois ele dá mais brilho e forma uma camada de proteção sobre a superfície da janela.

E aí, curtiu saber como limpar janelas de vários tipos? Agora coloque a mão na massa e deixe suas janelas impecáveis!