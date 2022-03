Saiba como mandar trecho de música em áudio de WhatsApp; veja como

Plataformas de músicas como o Spotify ou Deezer pausam imediatamente a faixa que está sendo reproduzida quando o usuário vai gravar uma mensagem de voz no WhatsApp. A interrupção garante que o áudio seja gravado com bastante clareza.

No entanto, a não reprodução de músicas quando se estar gravando uma mensagem de voz no mensageiro impede que a mensagem seja enviada com um trecho da canção, por exemplo.

Todavia, existe uma forma de “enganar” o WhatsApp e mandar trechos ou músicas inteiras pelas mensagens de áudio do mensageiro, entretanto, o truque só funciona em aparelhos Android.

Veja como:

Abra o seu aplicativo de música e escolha uma faixa; Deixe a música pausada no trecho que você pretende enviar; Abra o WhatsApp e clique na conversa que vai receber a música; Em vez de manter apertado o botão de envio de áudio, deslize-o para cima até que a figura do cadeado apareça. Com isso, a gravação do áudio ficará travada; Com a gravação rolando, abra rapidamente o menu de notificações do Android e aperte o play para que a música seja reproduzida; Você vai ouvir a música, e o WhatsApp vai gravar como som ambiente do áudio que você está enviando.

Como ter dois aplicativos do WhatsApp no mesmo celular

Usuários do WhatsApp podem usar o aplicativo com dois números (SIM) em um único celular, sem precisar da inserção do segundo chip. A possibilidade vem por meio de três métodos, sendo o WhatsApp Business; a função aplicativo gêmeo, nativa em alguns celulares; e o app Parallel Space.

WhatsApp duplo no celular

Vale ressaltar que o mensageiro não permite que os usuários tenham duas contas pessoais em um único aparelho, mas é possível driblar tal determinação. O usuário pode recorrer à criação de uma conta no WhatsApp Business, lembrando que será necessário registra-la em um outro número.

Conta no WhatsApp Business

O procedimento para criar uma conta pelo mensageiro na versão Business é semelhante ao passo a passo no aplicativo tradicional. Veja a seguir:

Instale o aplicativo pela Google Play Store ou App Store; Na tela inicial, concorde com os Termos de Serviço tocando em “Concordar e continuar”; Em seguida, selecione “Usar outro número” e, na próxima tela, informe-o. Conclua as etapas de verificação e finalize o processo personalizando seu perfil.

Use a função aplicativo gêmeo

Alguns dispositivos já vêm com a função de aplicativo gêmeo, que pode aparecer com diferentes nomenclaturas, como “Dual App”, “Twin Apps”, “Clone Apps” e “Dual Messenger”. O recurso cria um segundo aplicativo idêntico ao original, possibilitando o WhatsApp Duplo. Se o seu celular possui essa função, veja como usa-la para o WhatsApp:

Acesse suas “Configurações”; Então, selecione a aba “Apps”; Na próxima tela, clique sobre o recurso “Dual apps”; Por fim, é só habilitar essa opção no WhatsApp.

Para usar duas contas do WhatsApp no mesmo celular, volte à tela inicial ou entre na sua biblioteca de aplicações. Você encontrará o aplicativo gêmeo, na ocasião, clique sobre ele e faça o cadastro normalmente.