Saiba como marido de Alicinha acabará com falcatruas da vilã em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Alicinha (Cristiana Oliveira) tomará um susto daqueles ao dar de cara com o ex-marido Aurélio (Humberto Martins).

Antes disso, a megera continuará seus golpes na trama de Glória Perez. Após humilhar Clarice (Cissa Guimarães) e conseguir tirar todos os bens de Escobar, a vilã será chutada pelo médico e partirá para novos alvos: Roger (Jayme Periard) e Miro (Raul Gazolla).

Mas seus golpes terão um fim com a chegada do homem de seu passado, tão vilão quanto ela. Após conseguir juntar dinheiros e bens, Alicinha encontrará o ex que surgirá para acabar com as farsas dela. Ainda casados no papel, ele exigirá a separação com comunhão de bens.

“Eu mandei levantar o teu saldo. Metade é meu!”, disparará ele. “Aurélio, isso já é roubo!”, dirá ela. “Se for eu já tô perdoado. Ladrão que rouba ladrão…”, falará ele.

Totalmente sem chão, a vilã colocará à venda seu apartamento e o carro que conseguiu de Escobar para ceder à chantagem do vilão que conseguirá deixar ela na miséria.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias