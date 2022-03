Saiba como o sétimo paredão do BBB 22 será formado

A dinâmica da sétima semana do BBB 22 foi feita especialmente para quem está com saudade de um paredão raiz. Na prova desta quinta-feira (3) o primeiro colocado é o líder, o segundo está imune e o terceiro conquista a pulseira do vip.

O big-fone tocará no sábado (5) ao vivo durante o programa. Quem atender está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

