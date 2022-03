Saiba como regularizar seu CPF em 2022

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos registros mais importantes para os brasileiros, diante disso, é preciso que ele esteja sempre em situação regular com a Receita Federal. Aqueles com inconsistências no CPF podem ser impedidos de realizar ações básicas, como receber algum benefício social, por exemplo.

A seguir, veja como saber se o seu CPF está regular e o que fazer caso ele não esteja.

Como consultar a regularidade do meu CPF?

O cidadão pode realizar a consulta no site da Receita Federal, informando o número do CPF e a data de nascimento. Feito isto, basta clicar em “não sou um robô” e em seguida em “consultar”.

Outra opção, é consultar a situação do CPF no aplicativo “CPF Digital” no seu celular, disponível para Android e iOS. Ao realizar o procedimento, o sistema te dará as seguintes alternativas:

Regular;

Pendente de regularização;

Suspenso;

Titular falecido

CPF regular

Caso seja constada a situação regular, é interessante verificar as informações apresentadas, a fim de se certificar de que estão corretas e evitar um possível problema futuramente.

CPF pendente de regularização

Esse status significa que o contribuinte deixou de entregar alguma Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física, referente a um dos últimos cinco anos ao considerar a data de envio prevista.

Neste caso, para corrigir a situação é preciso enviar a declaração que estava faltando. Por meio do gov.br é possível verificar qual declaração é esta.

CPF suspenso

A suspensão significa que o registro está incorreto ou incompleto, livre de pendências referentes a declarações. A regularização nesse caso deve ser feita pelo site da Receita.

Se o sistema gerar um número de protocolo, será necessário enviar alguns documentos à Receita. Neste caso, confira um dos e-mails para o envio da documentação:

DF, GO, MT, MS e TO: atendimentorfb.01@rfb.gov.br;

AC, AM, AP, PA, RO e RR: atendimentorfb.02@rfb.gov.br;

CE, MA e PI: atendimentorfb.03@rfb.gov.br;

AL, PB, PE e RN: atendimentorfb.04@rfb.gov.br;

BA e SE: atendimentorfb.05@rfb.gov.br;

MG: atendimentorfb.06@rfb.gov.br;

ES e RJ: atendimentorfb.07@rfb.gov.br;

SP: atendimentorfb.08@rfb.gov.br;

PR e SC: atendimentorfb.09@rfb.gov.br;

RS: atendimentorfb.10@rfb.gov.br;

Exterior: cpf.residente.exterior@rfb.gov.br.

CPF do titular falecido

Como o próprio título informa, o status significa que o dono daquele CPF faleceu. No entanto, caso a informação seja constata indevidamente, é necessário agendar atendimento em uma unidade da Receita Federal e corrigir o equívoco.

CPF cancelado

Por fim, o CPF cancelado só é assim denominado em casos de clonagem ou por decisão em processo judicial. Como nos casos anteriores, se o seu CPF foi cancelado indevidamente, é necessário agendar atendimento em uma unidade da Receita Federal.