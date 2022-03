Saiba como usar tendências de ‘Além da Ilusão’ em looks de outono-inverno

Foto: reprodução TV Globo

Os figurinos da novela “Além da Ilusão” são certamente um show à parte. Com estilo Parisiense, a trama que se passa no século XX traz uma moda romântica, com inspirações na Coco Channel, Grace Kelle e até na própria Rainha Elizabeth II.

Pensando nisso, o iBahia pediu ajuda à Personal Stylist Camile Stefano com o seguinte questionamento: é possível usar os looks da novela no outono-inverno de 2022?

De acordo com a estilista, o estilo romântico é conhecido pela delicadeza, tecidos leves, cores suaves, estampas delicadas e acessórios discretos. Sendo assim, além de ser possível, é totalmente viável entender composições como possíveis tendências a serem adaptadas para a próxima estação, apenas acrescentando peças mais recentes.

Na hora de trazer os figurinos para a atualidade, o segredo é caprichar em peças-chaves. No conceito outono-inverno, Camile explica que as composições ganham um charme com um vestido de babados e bota colorida. Outra ideia é usar saia rodada com uma camiseta. Que tal um cinto entre as peças? Vale a criatividade.

As peças românticas são a cara de Elisa, personagem de Larissa Manoela, e podem ser trazidas ao conceito atual com a volta do sapato Mary Jane. A versão tratorada ou de brilho do calçado já caiu no gosto das fashionistas e são uma ótima opção na hora de completar o look.

Sobreposições podem ser o ponto de destaque na composição, então se liga: nos looks de outono-inverno são o ponto alto, mas antes de tudo vale o cuidado com as estampas e as sobreposições de cores de paletas opostas.

As blusas e peças em tule, que são recorrentes nos figurinos, também devem fazer parte do guarda-roupa na próxima estação. Vale investir nas blusinhas que tragam um toque de cor e modernidade ao visual romântico, bem como as cores usadas na novela.

Na época em que se passa a novela, a cintura marcada é muito presente, então, cintos são quase obrigatórios. É momento de bombar nas cores e abusar na criatividade usando o acessório.

Camila destaca que as botas de cano baixo podem ser recorrentes no look. Mas se a ideia é trazer o estilo de Isadora ao seu visual, não se esqueça das bolsinhas de mão e das boinas.

E aí, já pensou em como compor seus looks?

* Matéria sob orientação da coordenadora Danutta Rodrigues.