Saiba o que acontecerá com Christian em ‘Um Lugar ao Sol’ após deixar a prisão

Christian (Cauã Reymond) poderá ter um momento de redenção no último capítulo de ‘Um Lugar ao Sol’. É esperado que o rapaz, dê um rumo na vida após um período na prisão pelos crimes cometidos.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, caso Lícia Manzo não mude de ideia quanto o desfecho da trama, o personagem irá atrás de Ludmilla, a criança que tentou adotar com Bárbara (Alinne Moraes).

Quando deixar a cadeia, a criança que ele tentou adotar com a ex-mulher, já terá 6 anos e será interpretada por Alice Camargo. O rapaz terá uma conversa com a assistente social para conseguir adotar a garota.

“Eu espero o tempo que for, faço o que for preciso. Eu já estive num abrigo. E sei que a chance de a Ludmila ser adotada com seis anos é pequena. Talvez isso possa contar a favor do meu pedido”, diz.

A assistente contará a verdade para Christian: “É verdade, mas o período que você esteve na prisão deve, sim, ser um complicador”.

O personagem então faz uma nova revelação e fala que teve a pena reduzida por bom comportamento e que arranjou um trabalho. Desta forma, a assistente social dará início ao processo de adoção.

Na cena seguinte, Christian aparecerá encontrando Ludmilla do lado de fora do abrigo e ele contará a história dele para ela. Uma das últimas cenas com a garota foi filmada na praia.

