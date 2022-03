Saiba o que é afasia, doença que afastou Bruce Willis dos cinemas

Foto: Reprodução / NBC / The Tonight Show

O diagnóstico que afastou o ator Bruce Willis das telonas e forçou uma aposentadoria aos 67 anos, ainda é confuso para alguns fãs que acompanham o trabalho do artista desde ‘Duro de Matar’ em 1988.

A condição de saúde afasia, revelada pela família do artista, Emma Hemming e sua ex-esposa, Demi Moore, abala as principais funções que Bruce utiliza para trabalhar.

A doença afeta a capacidade de falar ou se expressar verbalmente; compreensão da linguagem verbal; compreensão da linguagem escrita (leitura); capacidade de escrever.

De acordo com o doutor Rodrigo Meirelles Massaud, neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, as afasias normalmente ocorrem após lesões cerebrais, que acometem o lado esquerdo do cérebro, onde a maioria das pessoas possuem as redes neurais, que possibilitam as funções cerebrais da linguagem.

Segundo o site norte-americano Los Angeles Times, a equipe de Willis já havia percebido que algo não estava certo com o ator. O astro já tinha começado a apresentar sintomas da afasia, tendo dificuldades com as habilidades cognitivas e esquecendo suas falas.

Em um dos episódios, Willis chegou a disparar uma arma cenográfica na hora errada no set de ‘Difícil de Matar’ (2020). O artista chegou a gravar 11 filmes nos últimos anos e tem diversas produções para serem lançadas e 2022.

Diversas doenças neurológicas podem levar a aparição das afasias, entre elas os acidentes vasculares cerebrais, tumores cerebrais, doenças degenerativas e esclerose múltipla.

As afasias podem ser classificadas em dois tipos, as não fluentes, que costuma acometer áreas anteriores do cérebro, afetando a fluência do discurso. E as afasias fluentes, que geralmente faz com que o portador se expresse com frases longas e complexas que muitas vezes não fazem sentido.

No Brasil não há dados de incidência da doença.

