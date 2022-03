saiba o que fazer nessa situação

Meu chefe me ignora, o que eu faço diante disso?!

Essa pergunta é recorrente na sua vida? Calma, não se desespere! Por incrível que pareça, a recorrência de chefes que ignoram subordinados é bem grande. E isso se deve a uma série de fatores, como por exemplo, o medo de ser “ultrapassado” pelo liderado.

Porém, ao mesmo tempo sabemos que esse tipo de situação é capaz de desgastar a saúde mental no trabalho. Por isso, devemos pensar em estratégias que minimizem esse problema. E para lhe ajudar nesse sentido, fizemos este conteúdo. Confira!

Meu chefe me ignora, o que eu faço?

Se você costuma pensar “meu chefe me ignora”, saiba que você não está tão sozinho nessa situação. E por não estar, saiba também que existem algumas ações que podem ajudar você. Veja quais são:

1. Respire fundo e lide com as suas emoções primeiro

Primeiro de tudo, respire fundo e lide com as emoções que você está sentindo. Ou seja, não tente resolver a situação de “cabeça quente”, pois as chances de você cometer equívocos são bem grandes.

Sendo assim, se o episódio negativo acabou de acontecer, afaste-se da situação. Respire fundo, conte até dez, escute as suas emoções e tente gerenciá-las como for melhor para você. Apenas depois disso é que você deverá seguir para o passo dois.

2. Marque um momento para conversar com o seu chefe

Com a mente mais tranquila e as emoções mais equilibradas, marque um momento para conversar com o seu chefe. Mas lembre-se: nada de ir conversar com ele de cabeça quente e muito irritado, hein? Espere o momento certo para poder ir trocar ideia com o seu líder.

3. Apresente as situações que causaram desconforto em você

No momento da conversa, apresente as situações que causaram desconforto em você. Para isso, seria interessante você anotar os dias e as conversas que fizeram você se sentir ignorado.

Claro que você não precisa mostrar as anotações, mas pode usar isso como roteiro na hora de conversar com o seu líder. Porém, cuidado: não vá com “pedras na mão” e tampouco seja agressivo, ok? Você precisa manter a razão na situação.

4. Escute-o e permita-o falar sobre o lado dele

Depois que você explanar as considerações sobre “meu chefe me ignora”, procure escutar o que ele tem a dizer. Mas pratique a escuta ativa!

É claro que, em muitos momentos, ele poderá demonstrar um comportamento defensivo. Além disso, ele poderá dar uma negativa para o que você está dizendo, isso é natural.

De qualquer modo, ouça-o e lembre-se da empatia. Converse com ele tranquilamente, sem querer crucificá-lo ou algo do tipo, e demonstre a sua disposição em melhorar o relacionamento.

5. Se a situação não melhorar, procure o RH da empresa

Se nada disso ajudar, procure o RH da sua empresa. Lá você poderá apontar o que está acontecendo, além de falar sobre as suas tentativas de melhorias. Desse modo, a gestão da empresa poderá ajudar nesse tipo de situação, minimizando os impactos do problema.