Saiba o que Larissa faria caso pudesse voltar ao ‘BBB’

Eliminada com a maior rejeição do BBB 22 até o momento, Larissa participou do programa ‘Fora da Casa’ do Globoplay nesta quinta-feira (4). Na ocasião, a estudante de ADM comentou o jogo e revelou o que faria se pudesse voltar para o reality.

“Eu tacaria fogo no parquinho, meu amor. Dessa vez eu soltaria o verbo, viu? Eu falaria que o Eli tá de leva e traz com os meninos e bateria boca com a Natália e com a Jessi, sem sombra de dúvidas”, relatou.

Larissa também contou que se aliaria a Artur Aguiar. “Meu foco não seria o Arthur, até porque ele tem coerência em algumas coisas que conversou comigo. Acho até que me aliaria a ele. Ele é um bom jogador, com uma visão boa, sabe se impor”, falou.

Larissa levou 88,59% dos votos em paredão disputado contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

