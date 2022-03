Saiba o que vai acontecer em ‘Quanto mais vida melhor’ de 14 a 19 de março

Começa a audiência de Neném/Paula. Leona e Paula/Neném não conseguem abrir o cofre de Carmem. Flávia/Guilherme fica feliz com a presença de Rose na inauguração da ala pediátrica. Nedda ameaça Roni para salvar a carreira de Neném. Trombada e Chicão depõem na audiência. Flávia/Guilherme ajuda Guilherme/Flávia com o discurso. Cora sequestra Teca. Carmem fica animada com a ideia de Paula/Neném para um novo lançamento na empresa. Celina reclama da presença de Rose na clínica. Cora ameaça Teca. Nedda reza pelos filhos. Flávia/Guilherme pede para Guilherme/Flávia chamar Rose para trabalhar na ala pediátrica. Osvaldo não consegue adiar a audiência de Neném. Roni desarma Cora e se aproxima de Teca.

Roni leva Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Flávia/Guilherme sofre por não poder mais operar. Osvaldo interroga Teca. Paula/Neném descobre quem levou Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Nedda agradece Roni por ter ajudado o irmão. Paula/Neném descobre que Rose está trabalhando na escola de Tina, e Neném/Paula se incomoda. Guilherme/Flávia convida Rose para jantar. Neném/Paula é convidado a participar de um programa de TV. Paula/Neném se surpreende com a presença de Carmem em sua casa. Tucão convida Flávia/Guilherme para jantar. Neném/Paula encontra Edson. Guilherme/Flávia flagra Celina discutindo com Rose. Flávia/Guilherme se desespera quando Tucão avisa que irá levá-la para o Arriba Caracas.

Flávia/Guilherme tenta embriagar Tucão. Guilherme/Flávia proíbe Celina de participar do jantar. Flávia/Guilherme sabota a bebida de Tucão. Carmem mente sobre sua família para Paula/Neném. Neném/Paula conversa com Bianca sobre Cabeça. Flávia/Guilherme consegue fugir de Tucão. Rose aceita trabalhar na ala pediátrica, e Guilherme/Flávia fica irritado. Leona fala com Pink sobre Gabriel. Roni conspira com Edson e Tetê contra Neném e Osvaldo. Murilo conta para Paula/Neném sobre a festa surpresa para Ingrid. Rose flagra Guilherme/Flávia e Flávia/Guilherme juntos. Leona prova a Paula/Neném que Carmem mentiu sobre a família. Sem querer, Neném/Paula provoca um acidente em seu pé.

Neném/Paula culpa Osvaldo pelo acidente, e acaba imobilizando o pé. Guilherme/Flávia se irrita com Flávia/Guilherme por causa de Rose. Paula/Neném afirma que ajudará Leona contra Carmem. Joana questiona Guilherme/Flávia sobre Flávia/Guilherme. Flávia/Guilherme se entristece quando Rose diz que não quer mais reatar com o marido. Nedda conversa com Paula/Neném e desconfia de seu comportamento. Trombada desmaia ao ver Neném machucado. Rose fala com Guilherme/Flávia sobre a dançarina. Paula/Neném conversa com Roni. Tuninha conta sobre a festa para Ingrid. Guilherme/Flávia pensa em investir em uma padaria para Juca. Leona se veste como Pink para Gabriel. Tucão pede Flávia/Guilherme em casamento. Guilherme/Flávia discute com Celina, que passa mal.

Celina melhora de seu mal-estar, mas mente para manter Guilherme/Flávia a seu lado. Neném/Paula pede para Nedda não comentar com Paula/Neném que ele destratou Rose. Gabriel e Leona se beijam. Roni tenta ameaçar Flávia/Guilherme, que usa Tucão para assustá-lo. Guilherme/Flávia cuida de Celina. Nedda conta sobre a briga que Neném/Paula teve com Rose, e Paula/Neném fica furiosa. Guilherme/Flávia decide comprar o bar de Teca para abrir a padaria de Juca. Neném/Paula se desespera quando Nedda avisa que Paula/Neném foi falar com Rose. Rose decide ir com Tigrão, Tina e a turma para São Paulo. Carmem gosta de ver Gabriel e Leona juntos. Guilherme/Flávia procura Tucão na Pulp Fiction. Paula/Neném começa a falar sobre a troca de corpos para Rose.