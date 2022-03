Saiba quais festas de São João estão confirmadas para acontecer na Bahia

Foto: Reprodução / Instagram / Forró do Lago

Após dois anos sem as tradicionais festas do período junino devido à pandemia da Covid-19, a expectativa é de festa em 2022 com a flexibilização das medidas protetivas da doença, e o cenário positivo visualizado pelo governador Rui Costa (PT), que enxerga uma queda nos índices de contaminação e mortes pelo coronavírus no estado.

Os festejos, que costumam movimentar os 417 municípios baianos gerando uma renda de R$ 500 milhões para o estado (informações da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), começaram a ser confirmados por produtores de eventos nas redes sociais.

Confira a lista de festas que já foram confirmadas para acontecer em 2022 e quais o status ainda é indefinido:

Forró do Lago: o evento, que acontece tradicionalmente em Santo Antônio de Jesus, foi confirmado por Bell Marques em suas redes sociais. O artista garantiu ao público que pode esperar grandes surpresas para a data. Forró do Sfrega: a festa Forró do Sfrega, realizada em Senhor do Bonfim, também anunciou a edição de 2022, após dois anos sem o evento devido à pandemia.

Forró do Bosque: o Forró do Bosque, em Cruz das Almas, foi o primeiro evento a confirmar sua realização ainda em 2021. Como presente de Natal aos amantes da festa, o perfil anunciou a apresentação de João Gomes na grade de 2022. Outro cantor já confirmado para performar no evento, que acontece dia 23 de junho, é Léo Santana. Ticomia: não há informações sobre a realização do evento, realizado em Ibicuí, neste ano.