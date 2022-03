Saiba quanto ganharam Patrícia, Luana Piovani e Maíra Cardi para comercial de banco

Luana Piovani, Patrícia Abravanel e Maíra Cardi levaram a web à loucura após soltarem alfinetadas para os participantes do “BBB 22” em comerciais do banco Santander. Relacionadas aos Brothers Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Arthur Aguiar, a web levou o nome das artistas aos assuntos mais comentados do Twitter.

Segundo o Splash do “UOL”, a ex-esposa do surfista faturou R$300 mil com a propaganda e conseguiu fechar o maior cachê entre as três. Patrícia e Maíra receberam R$200 mil.

O ator Leandro Firmino, conhecido pelo personagem Zé Pequeno e amigo de Douglas Silva, também participou de um comercial e faturou R$200 mil.

Eu achei esse comercial do Santander com a Patrícia Abravanel fazendo piadinha com o Tiago de PÉSSIMO gosto. Como q não teve uma pessoa pra avisar antes disso ir para o ar?? ???? pic.twitter.com/YdYFcFXkWN — Peituda Metida #BBB22 (@apertaechupa) March 4, 2022 Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

