Saiba quem foi Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters

Foto: Reprodução / Youtube



A morte precoce do baterista da banda Foog Fighters, Taylor Hawkins, deixou os fãs do rock bastante abalados. O músico foi encontrado morto nesta sexta-feira (25) no hotel onde a banda estava hospedada na Colômbia. A banda se apresentaria no Lollapalooza Brasil no domingo (27), mas a turnê na América Latina foi cancelada.

Natural da cidade de Fort Worth, no Texas (EUA), Taylor começou a ganhar destaque no universo musical quando tocou com a cantora Sass Jordan, seguindo depois para a banda de Alanis Morissette.

Hawkins se juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997, Foo Figthers, após dois anos integrando a banda de Alanis Morissette. A primeira participação dele em estúdio foi no disco There Is Nothing Left to Lose (1999). O álbum mais recente é Medicine at Midnight (2021).

Além da carreira consolidada no Foo Fighters, ele também desenvolveu o projeto solo de nome “Taylor Hawkins and the Coattail Riders”. O último lançamento foi o disco Get the Money (2019).

O último show dele realizado com o grupo foi no Lollapalooza Argentina em 20 de março de 2022.

