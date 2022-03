Saiba quem Lucas planeja vetar da prova do líder no ‘BBB 22’

Antes mesmo de curtir sua segunda festa do líder, Lucas já pensa em quem vetará da prova pela liderança. Durante uma conversa com Eslovênia, o brother revelou dois nomes que pretende retirar da nova disputa.

“Você vetaria quem? Acho que você vai ter dois vetos, né?”, perguntou a sister. O estudante de medicina revelou os nome de Pedro Scooby e Paulo André. “Porque os dois são os mais fortes e que mais ganham prova, só por isso”, comentou.

Apesar do desejo de vetar Scooby da prova do líder, o brother revelou que não pretende colocá-lo em uma próximo paredão, caso ganhe a liderança pela terceira vez no “BBB 22”.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias