Saiba quem tem direito ao benefício

O Auxílio Brasil é uma reformulação do Bolsa Família, programa social do governo federal destinado para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O calendário de pagamento do programa segue as datas do extinto Bolsa Família, pagando os beneficiários nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o fim do Número de Inscrição Social (NIS).

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro de 2021, quando o governo federal concluiu o pagamento do Auxílio Emergencial. Nesta sexta-feira (18), deve começar a ser creditado os recursos referentes à parcela de março aos beneficiários.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de pobreza extrema, ou famílias em situação de pobreza que contenham em seu núcleo familiar gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. É considerada extrema pobreza para o Ministério da Cidadania aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105 e pobreza as famílias que possuem renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

As famílias que já possuíam o Bolsa Família foram incluídas automaticamente nas folhas de pagamento do Auxílio Brasil. Já as famílias que não recebiam o auxílio mas estavam cadastradas no CadÚnico ou se cadastraram recentemente podem aguardar em uma lista de reserva.

De acordo com o Ministério da Cidadania, durante o processo de seleção para o Auxílio Brasil é dada prioridade para famílias em condição de maior vulnerabilidade social, entre elas destaca-se as famílias que possuem:

Integrantes em situação de trabalho infantil;

Integrantes libertos de situação próxima à de trabalho escravo;

Quilombolas;

Indígenas;

Catadores de materiais recicláveis;

Após contemplar as famílias que possuem integrantes nas condições citadas acima, é utilizado o critério de renda. Desse modo, as famílias com menor renda são escolhidas para participar do programa Auxílio Brasil e receber a ajuda de custo do governo federal.

Segundo o Ministério da Cidadania, o valor do benefício pode variar de acordo com a composição de cada família, já que o Auxilio Brasil é composto por três benefícios básicos, sendo eles: Beneficio Primera Infancia, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Mais informações sobre os valores podem ser obtidas no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo Caixa Tem.

Veja o calendário de pagamento de março

Como já dito anteriormente, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil é feito nos últimos dez dias úteis de cada mês. Desse modo, os pagamentos de março se iniciam no dia 18 e deve ser concluído dia 31. Confira as datas de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 18/03 2 21/03 3 22/03 4 23/03 5 24/03 6 25/03 7 28/03 8 29/03 9 30/03 0 31/03

Os beneficiários do programa podem consultar informações sobre o benefício no aplicativo Caixa Tem. No App, são disponibilizadas informações como saldo e pagamento das parcelas. Além disso, também é possível consultar informações sobre o Auxilio Brasil no telefone 121 do Ministério da Cidadania.