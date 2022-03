Saiba se a tabela do Imposto de Renda vai ser atualizada

Muitas pessoas esperavam que a tabela do imposto de renda fosse alterada, porém, isso não deve acontecer neste ano. A atualização das faixas era uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 – o que não deve se concretizar neste mandato.

Benefício extraordinário: saiba se você tem direito

A situação gera um problema para o brasileiro, onde cada vez mais pessoas são obrigadas a declarar. Sem a correção, o brasileiro apesar de ter salários maiores, tem um padrão de vida inferior se ganhasse o mesmo valor a anos atrás. Isso é explicado pela inflação.

Um exemplo simples, é observar o que dá pra comprar no mercado hoje em dia com R$ 100, antes o montante significava bastante, hoje pouquíssimos itens podem ser comprados com o valor.

Cada vez mais o brasileiro tem então sido obrigado a pagar imposto, mesmo que o seu padrão de vida não seja o mesmo. Os salários muitas vezes não acompanham a inflação.

Tabela do imposto de renda está a 7 anos sem correção

A tabela do imposto de renda já completou 7 anos sem correção em 2022. Essa situação faz com que 15 milhões de brasileiros tenham que pagar o imposto de renda, quando na verdade deveriam estar isentas, ou seja, não pagar nada; a defasagem acumulada é de 134,53%.

Os dados são Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) e foram divulgados pelo Metrópoles.

Está situação faz com que apenas 8 milhões de brasileiros sejam considerados isentos do tributo. Para não precisar pagar qualquer valor referente ao imposto de renda é necessário ganhar, em média, R$ 1.903,98 ao mês – o que se aproxima do salário-mínimo atual R$ 1.212,00.

Prazo para declaração do imposto de renda

Desta forma, muitas famílias estão obrigadas a declarar o imposto de renda, por isso, é importante se atentar ao prazo.

Prazo oficial: 7 de março até as 23h59 do dia 29 de abril.

Veja qual a regra está valendo, de acordo com o portal Metrópoles:

Salário de Até R$1.903,98: alíquota do IRPF é isenta e a parcela dedutível é 0;

Salário de R$1.903,99 até R$2.826,65: alíquota do IRPF é 7,5% e a parcela dedutível é 142,8;

Salário R$3.751,06 até R$4.664,68: alíquota do IRPF é de 22,5% e a parcela dedutível é de 636,13;

Salário acima de R$ 4.664,68: alíquota do IRPF é de 27,5% e a parcela dedutível é de 869,36.