SAIU! Governo anuncia antecipação do 13º salário do INSS e saque de R$ 1 mil do FGTS

Agora é oficial. O Governo Federal anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 17 de março, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e também do saque de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A antecipação do 13º salário e o saque emergencial do FGTS foram formalizadas em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória (MP) e um decreto autorizando as medidas, conforme o Notícias Concursos havia antecipado.

A princípio, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS é liberado no segundo semestre. No entanto, agora será pago no primeiro semestre deste ano. De acordo com estimativas do Governo Federal, a antecipação do 13º injetará na economia cerca de R$ 56,7 bilhões. As parcelas serão pagas junto com os benefícios da seguinte forma:

Primeira parcela : 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio;

: 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio; Segunda parcela: 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho.

Já o saque de até R$1 mil do FGTS começará a ser liberado no dia 20 de abril e seguirá até o dia 15 de junho, quando os nascidos em dezembro fecharão o cronograma de liberações. Entretanto, quem quiser poderá retirar o valor depois do fechamento do calendário, mas se atentando ao prazo final de saques: até 15 de dezembro deste ano.

No FGTS, nada menos que 40 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. O governo estima que até R$ 30 bilhões sejam movimentados se todos os trabalhadores aptos fizerem os saques.

Conforme informado, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberados entre 20 de abril (para nascidos em janeiro) e 15 de junho (nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro. Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho