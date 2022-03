Salário mínimo ideal seria de R$ 6.012,18, indica Dieese

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que o salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 6.012,18. Atualmente, o valor é de R$ 1.212, ou seja, cinco vezes menor do que o calculado pelo órgão.

De acordo com o Dieese, esse seria o pagamento mínimo para sustentar uma família de quatro pessoas no mês de fevereiro no Brasil, considerando gastos com moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência.