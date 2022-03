Saldo do FGTS liberado para compra de imóvel? confira

Trabalhadores podem utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para construir um imóvel residencial, pagar a entrada do financiamento, parte do valor da casa ou o total da dívida.

Veja também: Abono salarial PIS/PASEP de até R$1.212 terá pagamento DUPLO

Amortização ou liquidação do saldo devedor

Caso queira, o trabalhador pode usar o seu saldo no FGTS para quitar totalmente ou parcialmente sua dívida, mas, desde que o contrato de financiamento tenha sido assinado no âmbito do Sistema Financeiro Habitação (SFH).

Pagamento de parte do valor das prestações

Os valores disponíveis no Fundo de Garantia também podem ser utilizados para diminuir em até 80% o débito das prestações em 12 meses consecutivos. No entanto, é necessário que o contrato de financiamento tenha sido assinado no âmbito do Sistema Financeiro Habitação (SFH).

Saque digital do FGTS

Se preferir, o trabalhador pode realizar o saque do FGTS de modo digital. Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer instituição financeira.

Quem pode sacar o FGTS?

O saque do FGTS pode ser efetuado por todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades previstas em Lei que garantem o resgate. Entre elas estão a demissão sem justa causa, em caso de doença grave e aposentadoria, por exemplo.

Como funciona?

Através do aplicativo FGTS, o trabalhador pode consultar os valores disponíveis para saque. Na prática, basta indicar uma conta na Caixa ou em qualquer outro banco para receber os valores, sem nenhum custo.

Os recursos estarão disponíveis na conta após cinco dias úteis. Pelo aplicativo ainda é possível fazer upload de documentos, além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

Novo saque do FGTS

Os novos saques serão autorizados para os trabalhadores que possuem saldo positivo em suas contas do FGTS. Todavia, ainda não foram definidos os valores ou quando poderão ser realizados, mas a expectativa é que seja possível sacar entre R$ 500 a R$ 1.000.

A previsão é que a nova modalidade seja disponibilizada por meio de uma Medida Provisória (MP) que deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em até 20 dias, segundo os integrantes da equipe econômica do governo.

O objetivo dos novos saques é flexibilizar o acesso aos recursos do FGTS até o final do ano, como mencionado.

“Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados” disse Guedes.

Quem vai receber e como consultar

Os novos saques serão autorizados para os trabalhadores que possuem saldo positivo em suas contas do FGTS, sendo elas contas ativas (emprego atual), e contas inativas (empregos anteriores).

Para consultar se possui saldo positivo no FGTS, o trabalhador pode acessar os seguintes canais:

Aplicativo FGTS disponível para Android e iOS;

Através do telefone 0800 7260207;

Pelo site da Caixa (alternativa disponível para correntistas do banco).

Veja como realizar a consulta pelo aplicativo a seguir:

Acesse o aplicativo e clique em “Entrar no aplicativo”; Quando a seguinte mensagem aparecer “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão”; vá em “Continuar”; Informe seu CPF, e toque em “Não sou um robô”; Depois disso selecione as imagens pedidas e vá em “Verificar”, em seguida, clique em “Próximo”; Informe sua senha e clique em “Entrar”. Caso não se lembre, clique em “Recuperar senha”; O sistema solicitará que você cadastre uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em “Voltar para a tela inicial”; Já na tela inicial, verifique as informações relativas às empresas onde você trabalhou; O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa em que você trabalhou será exibida no topo da tela; é Clique sobre a primeira opção e verifique as movimentações; Para salvar as informações, clique em “Gerar extrato PDF” e salve em seu celular; Para consultar todas as empresas nas quais trabalhou, vá em “Ver todas as suas contas”; Por fim, o último depósito bancário estará informado na tela inicial, em um quadro cinza.

Vale ressaltar que a modalidade não é obrigatória, sendo assim, o trabalhador pode ou não optar por receber os valores do FGTS.