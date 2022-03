Salvador 473 anos: conheça lista lugares mais instagramáveis na capital baiana

Buraco da Sereia

A região da Barra é um verdadeiro postal! Com tantas construções históricas fica até difícil escolher um só lugar para tirar aquela foto. Do amanhecer ao por do sol, a região traz belezas que os filtros se tornam desnecessários. Mas, o que poucos sabem é de um lugar que consegue ‘abarcar’ tudo de mais maravilhoso do lugar. Estamos falando do Buraco da Sereia. Um pequeno espaço no meio das pedras que rende um ‘senhor’ clique.

Existe todo um ritual para chegar. Primeiro, é preciso olhar a tábua de maré, que precisa estar baixa. Depois, você segue até o lado esquerdo do Farol, no meio das pedras, quase no mar aberto. Isso precisa ser feito andando e com todo cuidado do mundo para evitar acidentes. Na prática, nem todo mundo encontra o Buraco da Sereia, mesmo com estas explicações. Mas calma e respira – porque quem vê close não vê corre. Como é um local pouco explorado, a dica é busca ajudar com um guia na região ou até mesmo com um baiano nato, raiz! O perfil de Sérgio Pereira, guia local, pode te ajudar!