Salvador comemora 400 anos de canonização de São Francisco Xavier; confira homenagens

Os católicos soteropolitanos comemoram, entre 3 e 12 de março, os 400 anos de canonização de São Francisco Xavier, padroeiro das Missões de toda a Igreja e também padroeiro de Salvador.

O padre Ângelo Magno Carmo Lopes, orientador espiritual da Devoção ao Padroeiro de Salvador, informa que as celebrações começam na quinta-feira (3), às 7h, com a Missa Devocional a São Francisco Xavier na Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho.

“Teremos também um Tríduo Peregrino nas Comunidades Católicas consagradas a Xavier em Salvador, mas o grande dia das homenagens será no dia 12, quando toda a Igreja Católica irá comemorar os 400 anos de canonização do Padroeiro das Missões”, explicou.

O Tríduo Peregrino de São Francisco Xavier acontece pela segunda vez em Salvador devido à integração da Devoção ao Padroeiro com os párocos Thiago Kern (Cabula), Gabriel Mota (Sete de Abril) e Carlos Augusto (Mata Escura).

Na quarta-feira (9), às 19h, o Tríduo será celebrado na Comunidade São Francisco Xavier do Saboeiro. A comunidade integra a Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo no Cabula.

Já na quinta-feira (10), às 19h30, o Tríduo Peregrino acontece na Comunidade São Francisco Xavier do Jardim Nova Esperança, que integra a Paróquia Nossa Senhora do Carmo no Sete de Abril.

E na sexta (11), às 19h, o Tríduo Peregrino será celebrado na Comunidade São Francisco Xavier da Brasilgás, que integra a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Mata Escura.

No dia da festa, comemorado no 12 de março, o Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho sedia, às 9h, uma palestra do Irmão Marcos Epifânio Barbosa Lima, SJ (Companhia de Jesus). Ele é autor do livro “São Francisco Xavier, uma vida entregue à missão” (Apostolado da Oração/Edições Loyola), que será lançado na mesma ocasião.

Após o lançamento do livro, às 10h, o bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida vai celebrar uma missa em homenagem aos 400 anos de canonização do Padroeiro de Salvador.

Comemoração dos 400 anos da canonização de São Francisco Xavier

Quinta-feira, 3 de março, às 7h: Missa Devocional a São Francisco Xavier na Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho

Quarta-feira, 9 de março, às 19h: Tríduo Peregrino na Comunidade São Francisco Xavier do Saboeiro, que integra a Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo no Cabula

Quinta-feira, 10 de março, às 19h30: Tríduo Peregrino na Comunidade São Francisco Xavier do Jardim Nova Esperança, que integra a Paróquia Nossa Senhora do Carmo no Sete de Abril

Sexta-feira, 11 de março, às 19h: Tríduo Peregrino na Comunidade São Francisco Xavier da Brasilgás, que integra a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Mata Escura

Sábado, 12 de março, às 9h: Palestra e lançamento do livro do Irmão Marcos Epifânio Barbosa Lima e missa do Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida na Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho

