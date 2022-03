Salvador é líder na geração de empregos em fevereiro no Nordeste

Foto: Bruno Concha/Secom

Salvador foi a capital da região Nordeste que mais abriu postos de trabalho em fevereiro de 2022, com a geração de 3.723 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Somando ao resultado do mês de janeiro, a capital baiana registrou neste bimestre a criação de um total de 8.840 de postos formais, ficando à frente de Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Neste bimestre, o setor de serviços foi o que mais empregou com a criação de 6.496 postos, seguido pela construção civil com 3.043 empregos.

Ainda de acordo com o Caged, no setor de serviços, os segmentos que mais contribuíram para este resultado foram os de saúde e educação, com 3.644 empregos. No ranking nacional, Salvador posicionou-se em quinto lugar, perdendo para São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Brasília (DF).

“O desempenho de Salvador apontado pelo Caged este ano demonstra que estamos no caminho certo da retomada da economia”, comemora a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) do município, Mila Paes.

De acordo com a gestora, a Prefeitura vem trabalhando com a implementação de ações e projetos com a intenção de atrair parceiros e novos investimentos para a cidade, incentivando os ambientes de negócios para que possam gerar emprego e renda e desenvolvimento econômico.

