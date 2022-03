Salvador e mais duas capitais são únicas que mantêm obrigatoriedade do uso de máscara

Salvador é uma das três capitais do Brasil que não retirou a obrigatoriedade do uso de máscara para conter a Covid-19. Além da capital baiana, Belém e João Pessoa mantêm a medida.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, já se mostrou favorável a retirada do equipamento, mas afirma depender do aval do governo do Estado para adotar a medida. Por outro lado, o governador Rui Costa segue afirmando que os números de Covid-19 no estado ainda estão altos e é preciso calma para retirar a obrigatoriedade da máscara.