Salvador e seus encantos: veja galeria de fotos enviadas pelos nossos leitores

Foto: Reprodução | Leitor iBahia

Terra de santos, encantos e muito axé. Neste 29 de março, a primeira capital do Brasil completa 473 anos de fundação. Como forma de homenagear a nova idade de da carinhosamente chamada “coração do Brasil”, o iBahia pediu aos leitores fotos que representassem o melhor da capital baiana.

Foram enviados registros no Pelourinho, Ribeira, Igreja do Senhor do Bonfim, Praça da Sé, Farol da Barra, Itapuã e outros pontos que baianos e turístas amam visitar. Os cliques, um mais lindo que o outro, você pode conferir na galeria abaixo: