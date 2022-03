Salvador encerra período do Carnaval com 55% de ocupação nos hotéis

Foto: Divulgação

Com o fim do período do Carnaval na terça-feira (1°), já começam a aparecer os resultados de mais um ano sem a festa. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia – ABIH-BA, informou que apesar da expectativa de ocupação para a rede de hoteleira, a taxa na capital baiana permaneceu em 55%.

Em entrevista ao iBahia, Luciano Lopes, presidente da ABIH-BA, já havia salientado que prejuízo em 2022 seria alto.