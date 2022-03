Salvador ganha teatro para realização de óperas no Colégio Mercês

Foto: Divulgação

A capital baiana ganhará um local para a realização de óperas, no Teatro do Colégio Mercês, com lançamento no mês de junho. O local será transformado em um centro cultural para receber a apresentação de cantores líricos.

A noite de estreia será com o lançamento do CD “Oratório de Santo Antônio”. O teatro do colégio tem mais de 500 lugares e agora será aberto para o público em geral. Na programação está incluído a montagem da Ópera Flauta Mágica de Mozart, que é uma parceria do Núcleo de Ópera da Bahia com o Ópera Estúdio da UFBA, em uma versão em português.

Além disso, em 2023 será montada a Ópera cômica natalina de Aldo Brizzi e Bruno Masi. Todos os alunos e alunas do Colégio das Mercês terão acesso direto às ações do Núcleo de Ópera, como assistir aos ensaios abertos, aos laboratórios de criação.

