Salvador inicia ação de proteção para tartarugas marinhas

A Prefeitura de Salvador em parceria com o Projeto Tamar iniciará um projeto protetivo para as Tartarugas Marinhas. A primeira ação acontece na terça-feira (15), às 15h, na Unidunas, localizada na Praia do Flamengo em Salvador.

Com atividades que integram cultura e turismo com os moradores da região, a proposta do projeto é responder a população algumas perguntas como: a importância da preservação de cada espécie, o que fazer ao encontrar um animal morto na orla, como proceder ao identificar tartarugas na faixa de areia, entre outras questões práticas no cuidado diário com os animais.

Nomeada de “Amigos da Tartaruga”, a ação surge após cientistas identificarem a possível presença de mais espécies de animais marinhos, na orla de Stella Maris. De acordo com a bióloga Nathália Regina Berchieri, a expectativa é de que com a requalificação a praia fique ainda melhor para as tartarugas que buscarem o local para reprodução.

Na capital, a maior incidência de desovas das tartarugas marinhas ocorre de março a setembro. Durante este período, as equipes vão percorrer diariamente trechos de praia, identificando e protegendo as desovas, além de avaliar se a área pode acolher o ninho, ou se ele precisa ser realocado.

