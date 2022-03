Salvador inicia imunização de cães com a vacina V10 nesta sexta (25)

Foto: Igor Santos/Secom



A Prefeitura de Salvador começa nesta sexta-feira (25) a estratégia de imunização gratuita de cães com a vacina V10. Nesse primeiro momento, serão beneficiados os animais que estão acolhidos em Organizações Não Governamentais (ONGs) voltadas ao cuidado dos pets na capital baiana. A ação começa às 9h, na Instituição Doce Lar, localizada no bairro de Cassange – na estrada CIA/Aeroporto.

A vacinação em massa tem o objetivo proporcionar maior proteção aos cachorros, já que o imunizante é considerado um dos mais importantes para prevenção de doenças como a cinomose, parvovirose, coronavirose, adenovirose, parainfluenza, hepatite infecciosa canina, além de quatro tipos de leptospirose, totalizando 10 tipos de antígeno.

Além das ONGs, a estratégia também contemplará cachorros de tutores de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que residem na capital, mediante cadastro que será realizado pela Diretoria de Proteção da Saúde e Promoção do Bem-estar Animal (Dipa).

Em Salvador, as clínicas veterinárias cobram, em média, entre R$60 e R$90 por dose da vacina V10. Como o esquema vacinal completo conferido pelo imunizante prevê a aplicação de três doses, os valores triplicam, chegando até R$270. A disponibilidade das doses para entidades sem fins lucrativos que atuam no cuidado animal e pessoas de baixa renda significa a garantia do acesso à proteção e prevenção assegurada pelo imuno.

“Estamos buscando formas de deixar os pets cada vez mais protegidos e seguros, porque são companheiros leais e merecem toda atenção e cuidado”, declara o titular da SMS, Leo Prates.

De acordo com a diretora da Dipa, Tainara Ferreira, os imunizantes considerados essenciais. “A vacina não oferece efeitos colaterais aos cães. Alguns só apresentam reações leves, como febre baixa, enjoo, apatia e sonolência no mesmo dia da aplicação. Trata-se também de um investimento de interesse da saúde pública em geral, uma vez que as zoonoses contempladas pela vacina V10 também previnem doenças que podem ser transmitidas para as pessoas”, ressalta.



