Salvador inicia mobilização para atualizar caderneta de vacinação infantil

Foto: Otávio Santos/Secom A Prefeitura de Salvador inicia, nesta quarta-feira (30), uma intensa mobilização para atualização da caderneta de vacinação da criançada. Com o slogan “Liga da Vacina: Zé Gotinha e Super-heróis se unem pela vacinação infantil”, a estratégia segue até a próxima sexta-feira (1º de abril) em 13 postos de saúde da capital, das 8h às 17h.

O objetivo da ação é oportunizar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, atualizando a situação vacinal e, consequentemente, contribuindo para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas pessoas com idade até os 15 anos.

Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações oferece cerca 17 vacinas para este público alvo, dentre elas estão a BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Meningite ACWY, Triplice Bacteria – DTP, e dupla adulto.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, Doiane Lemos, destaca que as crianças de 5 a 11 anos que tomaram uma das doses do imunizante contra a covid-19 deverão obedecer o intervalo de 15 dias para receberem outra vacina do calendário básico.

“A orientação é que as crianças que foram imunizadas contra a Covid-19 observem o intervalo de 15 dias para ter acesso a um dos imunizantes do calendário básico. Essa ação de atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e até mesmo óbitos. Por isso estamos convocando os pais e responsáveis a levar os pequenos aos postos para garantir a proteção dos mesmos”, afirma Doiane Lemos.

Para ter acesso à vacinação basta comparecer a um desses locais portando o cartão SUS e a caderneta de vacina. Na ocasião, a criançada poderá ter acesso a consultas com pediatras, além de contar com uma série de atrativos com recreação lúdico-desportiva.

Confira a lista de postos que fazem parte da estratégia: