‘Salvador já teria condições de retirar máscaras’, diz Bruno Reis

“A opinião do prefeito é que já teríamos condições de retirar as máscaras em todos os ambientes. Já passamos essa posição para o governo do Estado. Vocês sabem que tem um decreto estadual que se sobrepõe ao municipal. Mas o governo do Estado já está à vontade, já tem por parte da prefeitura autorização para retirar as máscaras. Caso o governo opte por transferir essa decisão para os municípios, como alguns estados fizeram, eu de imediato retirarei as máscaras. Não faz mais sentido, a partir do início de abril, a gente continuar ainda usando máscara”, enfatizou o prefeito durante evento na manhã desta sexta-feira (25).