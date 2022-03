Salvador realiza 1ª rodada de negócios para empreendedores negros na quarta (9)

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), promoverá a primeira rodada de negócios do Plano de Desenvolvimento Étnico-Afro da cidade, no próximo mês. O evento está marcado para esta quarta-feira (9), na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep.

A iniciativa será uma oportunidade para que mais de 100 afroempreendedores inscritos na plataforma AfroBiz possam realizar negócios e ter acesso a informações de crédito junto a instituições financeiras.

Durante o evento, empreendedores negros selecionados e já capacitados pelo projeto Afroestima Salvador, nos meses de setembro a dezembro do ano passado, vão poder expor e negociar seus produtos ou serviços diretamente com as empresas compradoras participantes.

O local contará com stands de instituições financeiras para a elucidação de dúvidas sobre crédito e espaços para a realização de conversas, trocas e palestras. Entre os convidados, destaca-se a presença do Prof. Hélio Santos, Presidente do Instituto Brasileiro de Diversidade e do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil.

Essa primeira rodada de negócios será um ambiente propício para as conexões com vendedores, investidores e com outros empreendedores, possibilitando parcerias e oportunidades de crescimento através das mesas de negociações.

O secretário da Secult, Fábio Mota, destaca a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo étnico-afro na cidade.

“Na primeira fase, nós, através do Afroestima, capacitamos e preparamos essas pessoas para a participação da rodada de negócios. Agora teremos, de fato, as negociações. É uma iniciativa que abre horizontes e profissionaliza esses microempresários afrodescendentes que até então não tinham essa relação direta com o consumidor”, afirma.

Um dos benefícios do evento, segundo Mota, é justamente o preparo dos afroempreendedores para lidar diretamente com o consumidor, sem intermediários, agregando experiência, rede de contatos e valor ao negócio de cada participante.

Para participar participantes precisam estar cadastrados no AfroBiz Salvador. Na plataforma on-line, é possível criar um perfil, organizar os produtos e serviços em uma vitrine virtual e divulgar o negócio para o Brasil e para o mundo.

Podem fazer parte da rede de afroempreendedores de Salvador maiores de 18 anos que atuam na cadeia produtiva direta e indireta do turismo, a exemplo de baianas de acarajé, turbanteiras, trançadeiras, capoeiristas, artistas, designers e artesãos, griôs, blocos afro e afoxés, terreiros, feirantes e ambulantes, produtores culturais, guias de turismo, meios de hospedagem e agências, entre todos os outros que compõem e fortalecem a cadeia direta e indireta do turismo étnico-afro de Salvador.

As rodadas de negócios fazem parte do Plano de Desenvolvimento do Turismo Étnico-afro de Salvador, que tem como proposta beneficiar toda a cadeia do turismo étnico-afro na cidade através de capacitação, qualificação, articulação de rodadas de negócios e projeção de Salvador como principal destino afro das Américas.

Ao mesmo tempo, as ações visam contribuir para o desenvolvimento da economia, a geração de renda, preservação e valorização da cultura afro local.

A iniciativa é promovida pela Secult e pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur) com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur Salvador).

