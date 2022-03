Salvador: roubos de ônibus seguem em queda pelo segundo mês consecutivo

Entre 1 e 28 de fevereiro de 2022, quando comparado ao mesmo período do ano passado, foram registradas menos 68 ocorrências, saindo de 119 para 51 roubos. Esse é o segundo mês consecutivo de redução. Em janeiro, se comparado a 2021, houve uma queda de aproximadamente 39%, nos delitos.

No acumulado do ano, somando-se os meses de janeiro e fevereiro, foram computados menos 110 roubos, uma redução de 48,5%.

O comandante da Operação Gêmeos, major Valnei Azevedo Silva, explicou que a especializada promove ações diárias para alcançar assaltantes. “É um processo que envolve as CIPMs e as inteligências”, falou o oficial, ao lembrar que a Gêmeos atua em conjunto com outras unidades responsáveis pelo policiamento ordinário nos bairros da capital baiana.