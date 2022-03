Salvador tem 100% dos adolescentes vacinados com 1ª dose contra Covid-19

Foto: Bruno Concha/Secom A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador informou que a capital baiana alcançou a marca de 100% de crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, vacinados com a primeira dose contra Covid-19.

Segundo o órgão, o marco acontece após o quantitativo de doses aplicadas ultrapassar o número de menos cadastrados no site da instituição. A SM atribui o percentual expressivo a estratégia “Liberou Geral”, que inclui a faixa etária desse público alvo vindo também de outros municípios do estado.

De acordo com os dados do Vacinômetro, já são 193.355 crianças e adolescentes com o esquema vacinal iniciado. Do total, 193.000 estavam previstos, segundo o cadastramento de residentes de Salvador.

A pasta destaca ainda, que após dois meses de iniciada a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, a taxa de vacinados já alcança a marca de 65%. Com isso, restam apenas 15% para chegar ao parâmetro do Ministério da Saúde, que aconselha a imunização de 80% da população alvo para ter uma margem segura de proteção contra o vírus.

De acordo com o titular da pasta, Leo Prates, a imunização de crianças e adolescentes é considerado um sucesso e está entre as melhores do Brasil, ao lado das principais capitais, mostrando o êxito das medidas adotadas pela Prefeitura para captar os pequenos.