Salvamar faz alerta para alteração das marés em março; veja detalhes

Foto: Bruno Concha/Secom

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) emitiu um alerta aos banhistas para os riscos decorrentes das mudanças nas marés a partir deste mês de março. O motivo é a mudança das estações (verão – outono, que influencia muito nas correntes de retorno, deixando-as mais fortes e perigosas.

“Neste momento, vemos o sol brilhar no céu, mas as águas já começam a mudar, exigindo mais cuidado do banhista. Nós temos alertado diariamente para que os banhistas só frequentem as praias cobertas por salva-vidas”, disse o coordenador da Salvamar, Alysson Carvalho.

Ainda segundo o especialista, outra recomendação é voltado para a escolha correta dos locais de banho, incluindo como tomar banho com segurança. Dentre as dicas estão: tomar banho com água abaixo do umbigo, não subir em pedras (para prevenir quedas e fraturas), manter a atenção redobrada com as crianças e evitar o excesso de bebida alcoólica, fator que altera a percepção de distância.

Estrutura

A Salvamar dispõe de 240 agentes, distribuídos em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, atuando desde o Jardim de Alah até o Kartódromo de Ipitanga. Além disso, outros quatro postos móveis operam diariamente, inclusive em eventos do Município.

Os salva-vidas realizam ações preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida. Para suporte às ações na água, os profissionais contam com moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes.

Nos dez primeiros dias de março, foram realizados dez resgates. Por força do aumento das ocorrências, o órgão vem atuando na Operação Praia Segura, com 20 agentes a mais nos finais de semana efetuando rondas ostensivas na orla. Em caso de emergência, o telefone de contato da Salvamar é o (71) 3363-5333.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias