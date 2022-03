Sandra Annenberg chora ao receber homenagem da filha: ‘Isso não se faz’

Sandra Annenberg, apresentadora do “Globo Repórter”, participou do “Encontro com Fátima Bernardes” na manhã desta sexta-feira (4) e se emocionou ao ganhar uma homenagem da filha, Elisa Paglia.

A jornalista foi pega de surpresa com o recado da jovem que mora nos Estados Unidos, onde vai estudar Artes Dramáticas. “Como é difícil ficar longe de filhos. Eu só tenho ela. Tenho também os dois do primeiro casamento do Ernesto, já mais velhos. A gente cria filho pro mundo, só que não”, explicou.

Nesse momento, Elisa entrou para surpreender a mãe. “Tô falando aqui de Nova York, do dormitório da minha faculdade. Eu cheguei aqui em agosto de 2021 e devo ficar até maio de 2025 estudando artes dramáticas”, disse.

A jovem ainda agradeceu por tudo o que Sandra fez por ela. “Minha mãe é a grande inspiração pra mim, não tem um texto que eu não escreva ou um vídeo que eu não grave que não passa pela revisão cuidadosa da dela. E a decisão aconteceu quando eu tinha uns 11 anos de idade, ela fez uma lista gigante de filmes pra assistir, sempre me leva pra ver peças, exposições de arte. O repertório extenso que eu tenho hoje em dia é graças a ela”, afirmou.

“Minha mãe é a única pessoa do mundo que sabe exatamente como estou pensando”, finalizou. A apresentadora chorou com a homenagem da filha: “Isso não se faz, eu não sabia”.

Veja o vídeo:

O dia mal começou e eu já tô chorando junto com a @sandraannenberg ???? Impossível não se emocionar com o recadinho especial da filha! ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/LQtnDQHJCR — TV Globo ???? (@tvglobo) March 4, 2022

