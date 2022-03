Santander Universidades abre matrículas para 175 bolsas em Londres para mulheres

O Santander Universidades, divisão do Santander que apoia a educação, o emprego e o empreendedorismo, abriu inscrições para 175 bolsas de estudo destinadas a aprimorar as habilidades de liderança de mulheres em diferentes momentos de suas carreiras. As bolsas são fruto de uma parceria com a London School of Economics and Political Science, uma das mais importantes universidades do Reino Unido.