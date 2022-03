São Gonçalo dos Campos se torna 4ª cidade da Bahia a flexibilizar uso da máscara

O município de São Gonçalo dos Campos decretou na terça-feira (15) o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos públicos e privados. A decisão foi publicada na edição 48º do Diário Oficial da cidade.

“Em ambientes fechados é obrigatório o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos, em especial o distanciamento social adequado (mínimo de 1m de distância entre as pessoas) com o uso de proteção individual e álcool 70º, além das medidas sanitárias”, diz o documento.

Para que a decisão seja cumprida na legalidade é necessário respeitar o distanciamento entre as mesas do espaço de no mínimo 1m uma da outra, não ultrapassar a capacidade total de lotação, garantir a higienização do espaço e não permitir aglomerações.