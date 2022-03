São João de Cruz das Almas terá Wesley Safadão e Maiara e Maraisa; confira atrações

O São João de Cruz das Almas está de volta. Após dois anos sem festas por conta da pandemia do coronavírus, a cidade do Recôncavo Sul da Bahia anunciou nesta sexta-feira (18) as atrações da festa deste ano. O São João de Cruz terá Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, Tarcísio do Acordeom, Solange Almeida, Adelmário Coelho e Tayrone.