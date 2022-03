São João? Forró do Tico e Mastruz com leite se apresentam na AABB em março

Foto: divulgação

As seis edições do Ensaio de São João do Forró do Tico e Mastruz com Leite já têm datas marcadas. As bandas se apresentam na Associação Atlética do Banco Brasil (AABB), as 20h. Os ingressos custam R$ 70,00 e as vendas começam a partir desta sexta feira, dia 4 de março, através do site.

Os forrózeiros de plantão poderão matar a saudade do periodo junino através de atrações que prometem trazer um forró arrasta pé e repertórios de grandes sucessos. Os ensaios aconteceram sempre as sextas-feiras do dia 25 de março até a o último fim de semana de junho.

