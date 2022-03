Sapato Mary Jane? Saiba como usar o calçado coringa do outono-inverno

Foto: divulgação

Pensou na namorada do Homem-Aranha quando leu o título da matéria? Bom, na verdade estamos falando dos sapatos que são sinônimos de sofisticação. O calçado ganha uma repaginação de tempos em tempos e dessa vez ele vai voltar com tudo no outono-inverno.

Muito parecido com os sapatinhos de boneca, o calçado é um clássico da moda e queridinho de muitas fashionistas. A consultora de imagem Camile Stefano fala que os Mary Jane Shoes surgem em 1920 para compor o look colegial, que estava em alta no momento.

As primeiras marcas a trazerem os modelos foram a Miu Miu e Manolo Blahnik, com versões pensadas para o público adulto. Com a volta da moda dos anos 90 e 2000, o clássico é mais um dos que reaparece nas vitrines neste outono-inverno, especialmente em versões com solados em bloco ou tratorados.

Na hora de montar o look, as opções são diversas, e vale a aposta nas peças curtas e estampa xadrez. “Para o dia a dia, a aposta é na combinação com o jeans mom – que tem comprimento até as canelas – e um cardigã.

Já para a noite, a dobradinha minissaia e blazer reúne sofisticação e rebeldia”, descreve Camile.

Veja algumas inspirações de looks: