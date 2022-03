Saque de R$1 mil do FGTS e antecipação do 13º salário do INSS em abril; veja o calendário

As medidas fazem parte de um plano do governo Bolsonaro relacionado ao crescimento econômico do país, uma vez que estamos passando por uma crise caótica. Os saques do FGTS devem injetar R$ 30 bilhões na economia, já a antecipação do 13º salário do INSS, R$ 56,7 bilhões.

Na última semana, o Governo Federal anunciou a liberação de um novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Fundo de Serviço) e a antecipação do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para os aposentados e pensionistas da autarquia.

As medidas fazem parte de um plano do governo Bolsonaro relacionado ao crescimento econômico do país, uma vez que estamos passando por uma crise caótica. Os saques do FGTS devem injetar R$ 30 bilhões na economia, já a antecipação do 13º salário do INSS, R$ 56,7 bilhões.

Saque extraordinário do FGTS

Poderão realizar o saque do FGTS todo trabalhador que possui saldo disponível em suas contas do fundo. Todavia, o resgate será limitado a R$ 1 mil. Caso o trabalhador tenha um valor menor na conta, então este será disponibilizado.

Cabe salientar que o dinheiro será disponibilizado automaticamente nas Contas Poupanças Sociais e poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Os valores ficarão disponíveis até 15 de dezembro.

No caso daqueles que não quiserem sacar os recursos, deverão informar a instituição até 10 de novembro.

Calendário de saque do FGTS

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 abril;

Nascidos em março: 4 de maio;

Nascidos em ?abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 1º de junho;

Nascidos em novembro: 8 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Antecipação do 13º salário do INSS

A antecipação do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi confirmada oficialmente pelo Governo Federal na última semana. Os pagamentos também começarão no próximo mês e beneficiará aqueles que recebem:

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Auxílio por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez);

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Calendário antecipado do 13º salário do INSS

Para quem recebe apenas um salário mínimo

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Para quem recebe mais que o piso nacional

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho